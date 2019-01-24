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Футбол24 января 2019 23:43Источник: Чемпионат.comАвтор: Абушкин Руслан

ЦСКА близок к приобретению капитана «Стремсгодсета»

Защитник «Стремсгодсета» Якоб Глеснес близок к подписанию контракта с московским ЦСКА, сообщает «Чемпионат.com».

Ранее сообщалось, что возможная продажа игрока принесет норвежскому клубу значительный доход.

24-летний Глеснес выступает за команду из Драммена с 2016 года. До этого он играл в «Лов-Хам» и «Осане» во втором норвежском дивизионе, а также в «Сарпсборге».

Основной позицией для Глеснеса считается центральный защитник, однако он также может сыграть на месте опорного полузащитника.

В минувшем сезоне, который в Норвегии проходит по системе «весна-осень» Глеснес без замен отыграл все 30 матчей команды в чемпионате, забил один гол и сделал одну результативную переду. «Стремсгодсет» завершил турнир на 13-м месте.

В 2016 году Глеснес провел три матча за молодежную сборную Норвегии.

Сайт Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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