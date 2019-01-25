«Челси» по пенальти обыграл «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка лиги - Советский спорт
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Футбол25 января 2019 00:53Источник: «Советский спорт»

«Челси» по пенальти обыграл «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка лиги

В ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Челси» на «Стэмфорд Бридж» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Н'Голо Канте (27-я минута) и Эден Азар (38), а у гостей единственный мяч забил Фернандо Льоренте (50).

Первая игра противостояния завершилась победой «Тоттенхэма» с минимальным счетом – 1:0. Победитель противостояния определялся в серии пенальти, где точнее оказались подопечные Маурицио Сарри – 4:2.

Таким образом, «Челси» вышел в финал турнира и 24 февраля на «Уэмбли» сыграет с «Манчестер Сити».

Кубок английской лиги
Полуфинал

«Челси» – «Тоттенхэм» – 2:1 (2:0). Пенальти – 4:2

Голы: Канте, 27; Азар, 38 – Льоренте, 50

Серия пенальти: 4:2 – Виллиан, Асиликуэта, Жоржиньо, Луиз – Эриксен, Ламела; Дайер (не реализовал), Лукас (не реализовал)

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Эмерсон, Луиз, Канте, Баркли (Ковачич, 81), Педро (Виллиан, 76), Жоржиньо, Азар, Жиру.

«Тоттенхэм»: Гассанига, Орье, Вертонген, Дэвис (Роуз, 33), Алдервейрелд, Сиссоко (Санчес, 80), Эриксен, Дайер, Уинкс, Ламела, Льоренте (Лукас Моура, 68).

Предупреждения: Жоржиньо, 53; Канте, 56; Аспиликуэта, 66 – Сиссоко, 73

#Кубок английской лиги#фк челси#фк тоттенхэм
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