«Челси» по пенальти обыграл «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка лиги

Футбол 25 января 2019 00:53 Источник: «Советский спорт»

В ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Челси» на «Стэмфорд Бридж» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Н'Голо Канте (27-я минута) и Эден Азар (38), а у гостей единственный мяч забил Фернандо Льоренте (50).

Первая игра противостояния завершилась победой «Тоттенхэма» с минимальным счетом – 1:0. Победитель противостояния определялся в серии пенальти, где точнее оказались подопечные Маурицио Сарри – 4:2.

Таким образом, «Челси» вышел в финал турнира и 24 февраля на «Уэмбли» сыграет с «Манчестер Сити».

Кубок английской лиги

Полуфинал

«Челси» – «Тоттенхэм» – 2:1 (2:0). Пенальти – 4:2

Голы: Канте, 27; Азар, 38 – Льоренте, 50

Серия пенальти: 4:2 – Виллиан, Асиликуэта, Жоржиньо, Луиз – Эриксен, Ламела; Дайер (не реализовал), Лукас (не реализовал)

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Эмерсон, Луиз, Канте, Баркли (Ковачич, 81), Педро (Виллиан, 76), Жоржиньо, Азар, Жиру.

«Тоттенхэм»: Гассанига, Орье, Вертонген, Дэвис (Роуз, 33), Алдервейрелд, Сиссоко (Санчес, 80), Эриксен, Дайер, Уинкс, Ламела, Льоренте (Лукас Моура, 68).

Предупреждения: Жоржиньо, 53; Канте, 56; Аспиликуэта, 66 – Сиссоко, 73