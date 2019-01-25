Серхио Рамос: Наслаждаюсь моментом, когда пробиваю пенальти в стиле Паненки

Футбол 25 января 2019 10:33 Источник: «Газета.Ru» Автор: Гичунцев Артур

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу столичного клуба. Рамос оформил дубль, забив один из мячей с пенальти.

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал победу над «Жироной» в первом матче 1/4 финала Кубка Испании.

«Когда я пробиваю пенальти в стиле Паненки, то таким образом выражаю свою индивидуальность и наслаждаюсь моментом. Прямо сейчас я переживаю очень приятный момент. Я буду пробивать пенальти еще, но не могу исполнять их подобным образом постоянно. Придется забивать в угол.

Интрига более чем сохраняется. Это хороший результат, но легких матчей не бывает. Мы должны помнить о том, что «Жирона» выбила из турнира «Атлетико». Сегодня мы сделали важный шаг, но должны завершить начатое в ответной встрече», – приводит слова Рамоса "Газета.Ru" со ссылкой на Marca.