Серхио Рамос: Наслаждаюсь моментом, когда пробиваю пенальти в стиле Паненки - Советский спорт
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Футбол25 января 2019 10:33Источник: «Газета.Ru»Автор: Гичунцев Артур

Серхио Рамос: Наслаждаюсь моментом, когда пробиваю пенальти в стиле Паненки

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу столичного клуба. Рамос оформил дубль, забив один из мячей с пенальти.

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал победу над «Жироной» в первом матче 1/4 финала Кубка Испании.

«Когда я пробиваю пенальти в стиле Паненки, то таким образом выражаю свою индивидуальность и наслаждаюсь моментом. Прямо сейчас я переживаю очень приятный момент. Я буду пробивать пенальти еще, но не могу исполнять их подобным образом постоянно. Придется забивать в угол.

Интрига более чем сохраняется. Это хороший результат, но легких матчей не бывает. Мы должны помнить о том, что «Жирона» выбила из турнира «Атлетико». Сегодня мы сделали важный шаг, но должны завершить начатое в ответной встрече», – приводит слова Рамоса "Газета.Ru" со ссылкой на Marca.

#кубок испании по футболу#фк реал мадрид#фк жирона#рамос серхио
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