Маурисио Почеттино: Лучше проиграть по пенальти, чем в игре - Советский спорт
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Футбол25 января 2019 13:07Источник: BBCАвтор: Липкин Антон

Маурисио Почеттино: Лучше проиграть по пенальти, чем в игре

«Тоттенхэм» вылетел из Кубка английской лиги, уступив «Челси» в серии пенальти.

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал вылет команды из Кубка английской лиги после поражения в ответном матче ½ финала с «Челси» (1:2, по пенальти – 2:4) на стадионе «Стэмфорд Бридж».

«Мы победили на «Уэмбли», они обыграли нас здесь, – приводит BBC слова аргентинца. – Я предпочитаю проиграть по пенальти, а не в игре. Мои поздравления «Челси».

Во втором тайме мы играли очень здорово, владели инициативой и создавали моменты. По итогам 180 минут игры была ничья – 2:2.

До перерыва мы хорошо играли до первого пропущенного гола. Но таков футбол. Когда у твоего соперника есть Азар, Педро, Жиру и Канте, они могут забить.

Я горжусь командой. Я очень доволен игрой и тем, как мы боролись. После двух великолепных матчей я похвалил своих игроков».

Напомним, первый матч на стадионе «Уэмбли» завершился победой «Тоттенхэма» (1:0). Добавим, что в Кубке английской лиги не действует правило гола, забитого на чужом поле.

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