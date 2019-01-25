Азар оценил шансы «Челси» на победу в финале Кубка английской лиги - Советский спорт
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Футбол25 января 2019 16:41Источник: ФК «Челси»

Азар оценил шансы «Челси» на победу в финале Кубка английской лиги

Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился впечатлениями об игре команды в ответном матче ½ финала Кубка английской лиги против «Тоттенхэма» (2:1, по пенальти – 4:2), а также оценил шансы команды на победу в турнире.

- Всегда приятно реабилитироваться после тяжелой игры. Мы хорошо провели 90 минут. Мы контролировали игру в первом тайме. У них был один шанс – и они забили один гол. У нас была пара возможностей, которые мы не реализовали, но в итоге мы вышли в финал, поэтому мы счастливы.

В финале будет сложно. Наравне с «Ливерпулем» у «Манчестер Сити» лучшая команда в АПЛ. Они выиграли множество трофеев за последние 5 лет, но у нас также отличная команда, поэтому шансы в игре 50 на 50, - приводит слова Азара пресс-служба команды.

Напомним, что финал Кубка английской лиги состоится 24 февраля на «Уэмбли».

#Кубок английской лиги#фк челси#фк тоттенхэм#фк манчестер сити#азар эден
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