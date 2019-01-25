Наставник «Кристал Пэлас» опроверг информацию о переходе полузащитника Заха в дортмундскую «Боруссию»

Футбол 25 января 2019 18:35 Источник: Sky Sports

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон опроверг сообщения о том, что полузащитник команды Уилфрид Заха может перейти в дортмундскую «Боруссию».

- У нас не было никаких контактов с «Боруссией» по поводу его перехода. Уилф подписал с нами долгосрочный контракт.

Я бы сильно удивился, если бы какой-то клуб не считал его хорошим футболистом, но это не означает, что они будут пытаться его приобрести, - приводит слова специалиста Sky Sports.

Добавим, что действующий контракт полузащитника с «Кристал Пэлас» рассчитан до июня 2023 года. Портал transfermarkt.com оценивает трансферную стоимость футболиста в 35 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Заха провел 21 встречу за «Кристал Пэлас» во всех турнирах и записал на свой счет 3 забитых мяча и 4 результативные передачи.