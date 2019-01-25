Карраско согласился на переход в «Милан»

Футбол 25 января 2019 18:51 Источник: Calcio Mercato

Полузащитник китайского «Далянь Ифан» Янник Феррейра Карраско продолжит карьеру в «Милане», сообщает Сalcio Mercato.

По информации издания, 25-летний бельгиец принял решение вернуться в Европу и согласился на переход в итальянский клуб. Трансфер будет оформлен в ближайшие дни.

Карраско в феврале прошлого года за 30 миллионов евро перешел из мадридского «Атлетико» в «Далянь Ифан».

В составе китайского клуба бельгиец в текущем сезоне принял участие в 25 играх, в которых забил семь мячей и отдал пять результативных передач.

По данным transfermarkt.de, стоимость полузащитника оценивается в 20 миллионов евро.