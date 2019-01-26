«МЮ» одержал 8-ю победу под руководством Сульшера, обыграв «Арсенал» в Кубке Англии

Футбол 26 января 2019 00:56 Источник: «Советский спорт»

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл лондонский «Арсенал» со счетом 3:1.

У победителей встречи голами отметились Алексис Санчес (31-я минута), Джесси Лингард (33) и Антони Марсьяль (82), а у хозяев поля единственный мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (43).

Стоит отметить, что «МЮ» одержал восьмую победу кряду после назначения временным главным тренером норвежца Уле-Гуннара Сульшера.

Таким образом, манкунианцы вышли в 1/8 финала Кубка Англии. Своего следующего соперника «Красные дьяволы» узнают позднее.

Кубок Англии

1/16 финала

«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед – 1:3 (1:2)

Голы: Обамеянг, 43 – Санчес, 31; Лингард, 33; Марсьяль, 82

«Арсенал»: Чех, Косьельни (Гендузи, 64), Папастатопулос (Мустафи, 21), Колашинац, Рэмзи, Мэйтленд-Найлз, Ивоби (Озил, 64), Торрейра, Джака, Ляказетт, Обамеянг.

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Байи, Шоу, Янг, Линделеф, Погба, Матич, Лингард (Джонс, 88), Эррера, Санчес (Марсьяль, 72), Лукаку (Рэшфорд, 72).

Предупреждения: Косьельни, 544 Колашинац, 86; Гендузи, 90 -Янг, 68; Лингард, 76; Рэшфорд, 86