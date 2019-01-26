Аршавин выступит на Кубке легенд - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол26 января 2019 10:48Источник: «Кубок легенд»Автор: Липкин Антон

Аршавин выступит на Кубке легенд

Бывший полузащитник «Зенита» сыграет на турнире в Москве.

Бывший полузащитник «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин примет участие в Кубке легенд, сообщает официальный сайт турнира.

37-летний Аршавин объявил о завершении карьеры в конце прошлого года, после чего было объявлено о том, что он возглавил детский проект «Сириус» в «Зените».

Напомним, ранее организаторы Кубка легенд объявили об участии в турнире Стипе Плетикосы (Хорватия), Джибриля Сиссе (Франция), Яри Литманена (Финляндия), Ибраима Ба (Франция), Константина Зырянова (Россия), Пьера ван Хойдонка (Голландия), Рафаэля ван дер Варта (Голландия).

XI Кубок Легенд пройдет 23-24 февраля в МСА «Лужники». В турнире примут участие сборные России, Германии, Голландии, Испании, Португалии, а также команда All Star.

#кубок легенд#аршавин андрей#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта