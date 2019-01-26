Аршавин выступит на Кубке легенд

Футбол 26 января 2019 10:48 Источник: «Кубок легенд» Автор: Липкин Антон

Бывший полузащитник «Зенита» сыграет на турнире в Москве.

Бывший полузащитник «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин примет участие в Кубке легенд, сообщает официальный сайт турнира.

37-летний Аршавин объявил о завершении карьеры в конце прошлого года, после чего было объявлено о том, что он возглавил детский проект «Сириус» в «Зените».

Напомним, ранее организаторы Кубка легенд объявили об участии в турнире Стипе Плетикосы (Хорватия), Джибриля Сиссе (Франция), Яри Литманена (Финляндия), Ибраима Ба (Франция), Константина Зырянова (Россия), Пьера ван Хойдонка (Голландия), Рафаэля ван дер Варта (Голландия).

XI Кубок Легенд пройдет 23-24 февраля в МСА «Лужники». В турнире примут участие сборные России, Германии, Голландии, Испании, Португалии, а также команда All Star.