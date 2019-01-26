Брайан Идову: Спортсмены не просто так получают столько бабла

Футбол 26 января 2019 16:11 Источник: Sport24.ru Автор: Абушкин Руслан

Защитник «Локомотива» Брайан Идову в интервью Sport24.ru ответил на вопрос: кто должен получать больше денег – врачи или спортсмены.

– Врачи спасают жизни. Делают важнейшее дело. Я так говорю не только потому, что у меня мама – врач. Просто это правда.

Вот посмотришь те же американские сериалы – там часто врачи такие крутые, успешные, богатые. Но понятно, что это только частный сектор. Обычные врачи получают копейки. Это несправедливо.

С другой стороны, спортсмены радуют миллионы людей. Помню, в Питере смотрел финал Лиги чемпионов «МЮ» – «Челси». Честно, когда «Юнайтед» выиграл – я был самым счастливым человеком на Земле! Бегал как сумасшедший по кухне, орал, кричал, безумный позитив… Мама за «Челси» топила, к слову.

Я к тому, что спортсмены тоже не просто так получают столько бабла. Но врачам, конечно, надо поднять зарплаты! – сказал нигерийский футболист.