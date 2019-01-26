Брайан Идову: Никто не должен оскорблять людей из-за цвета кожи

Футбол 26 января 2019 16:22 Источник: Sport24.ru Автор: Абушкин Руслан

Защитник «Локомотива» Брайан Идову высказался о проблема расизма.

Напомним, Идову родился в 1992 году в Санкт-Петербурге. Его отец – нигериец, мать – наполовину русская, наполовину нигерийка.

– В детстве меня очень много стебали из-за цвета кожи. Но стебали друзья – абсолютно по-доброму. Так что я сразу научился к этому просто относится.

Да, бывали моменты, когда людям я не нравился, просто потому что я черный. Но я никогда не парился. Воспринимал спокойно. Окружил себя добрыми, адекватными людьми.

– Кто-то из ваших знакомых бесился из-за расизма?

– Все разные. Вот в «Амкаре» был Секу Конде – ему как только говорили что-то про цвет кожи, сразу заводился. Моментально. Мог и драться полезть. Но это его право – никто не должен оскорблять людей из-за цвета кожи.

Короче, проблема тяжелая. Но в той же Америке раньше вообще рабство было. Я к тому, что с годами, с поколениями ситуация меняется к лучшему, – рассказал Идову в интервью Sport24.ru.