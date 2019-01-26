Евгений Бушманов: Видно, что «Спартак» хочет играть в комбинационный футбол

Футбол 26 января 2019 17:20 Источник: «Евро-футбол.ру»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов поделился впечатлениями об игре красно-белых в контрольном матче с «Зенитом» (3:0).

- Игра получилась интересной. Было видно, что готовность игроков выше, чем у питерского клуба. «Зенит» вышел из отпуска позже. Почти на неделю. А это очень существенный фактор. Поэтому мы увидели и преимущество «красно-белых» в этом матче и их победу. «Зенит» снова пропустил три мяча, но это как раз и связано с разным состоянием футболистов.

- Вам нравится, как сейчас смотрится «Спартак»?

- Нравится. Видно, что команда хочет играть в комбинационный футбол, первым номером, много атаковать, много прессинговать. Такой футбол, конечно, интересно смотреть.

- Пока едва ли не главными действующими лицами являются Мелкадзе и Умяров. Какими вы видите их перспективы в команде?

- Многое, если не все, будет зависеть от них самих. Эти ребята очень перспективные. Они имеют потенциал, чтобы вырасти в игроков стартового состава «красно-белых». Здесь важно доверие тренера, и сейчас им надо максимально показывать свои возможности. Видно, что ребята стараются проявить себя. Но мотивация должна сохраняться и только увеличиваться, - передает слова Бушманова «Евро-Футбол.ру».

Добавим, что в следующем контрольном матче «Спартак» 28 января сыграет против «Локомотива».