Головин – в запасе «Монако» на матч лиги 1 с «Дижоном»

В матче 22-го тура чемпионата Франции «Монако» на выезде сыграет с «Дижоном».
Стал известен стартовый состав монегасков.
С первых минут на поле появятся Субашич, Балло-Туре, Сидибе, Глик, Налдо, Б. Бадьяшиль, Хенрикс, Тилеманс, Фабрегас, Лопеш, Фалькао.
В запасе остались Бенальо, Жемерсон, Пьер-Габриэль, Ванкер, Головин, Пеле и Силла.
Напомним, что это первый матч монегасков после возвращения на пост главного тренера Леонарду Жардима.
Le 1⃣1⃣ de ce soir !— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 26 января 2019 г.
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Напомним, матч «Дижон» – «Монако» состоится сегодня, 26 января и начнется в 22:00 по московскому времени.