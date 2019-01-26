Головин – в запасе «Монако» на матч лиги 1 с «Дижоном» - Советский спорт
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Футбол26 января 2019 21:16Источник: «Советский спорт»

Головин – в запасе «Монако» на матч лиги 1 с «Дижоном»

В матче 22-го тура чемпионата Франции «Монако» на выезде сыграет с «Дижоном».

Стал известен стартовый состав монегасков.

С первых минут на поле появятся Субашич, Балло-Туре, Сидибе, Глик, Налдо, Б. Бадьяшиль, Хенрикс, Тилеманс, Фабрегас, Лопеш, Фалькао.

В запасе остались Бенальо, Жемерсон, Пьер-Габриэль, Ванкер, Головин, Пеле и Силла.

Напомним, что это первый матч монегасков после возвращения на пост главного тренера Леонарду Жардима.

Напомним, матч «Дижон» – «Монако» состоится сегодня, 26 января и начнется в 22:00 по московскому времени.

#лига 1#фк монако#фк дижон#головин александр сергеевич
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