Головин – в запасе «Монако» на матч лиги 1 с «Дижоном»

Футбол 26 января 2019 21:16 Источник: «Советский спорт»

В матче 22-го тура чемпионата Франции «Монако» на выезде сыграет с «Дижоном».

Стал известен стартовый состав монегасков.

С первых минут на поле появятся Субашич, Балло-Туре, Сидибе, Глик, Налдо, Б. Бадьяшиль, Хенрикс, Тилеманс, Фабрегас, Лопеш, Фалькао.

В запасе остались Бенальо, Жемерсон, Пьер-Габриэль, Ванкер, Головин, Пеле и Силла.

Напомним, что это первый матч монегасков после возвращения на пост главного тренера Леонарду Жардима.

Напомним, матч «Дижон» – «Монако» состоится сегодня, 26 января и начнется в 22:00 по московскому времени.