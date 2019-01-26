Дубль Эн-Несири спас «Леганес» от поражения в матче с «Эйбаром» - Советский спорт
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Футбол26 января 2019 22:24Источник: «Советский спорт»

Дубль Эн-Несири спас «Леганес» от поражения в матче с «Эйбаром»

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Леганес» на своем поле сыграл вничью с «Эйбаром» – 2:2.

У хозяев поля дубль оформил Юссеф Эн-Несири, забив на 46-й и 76-й минутах, а у гостей отличились Энрике Гарсия (29-я минута) и Хоан Хордан (36).

«Эйбар» с 26 очками занимает десятое место в турнирной таблице, а «Леганес» расположился на 15-й строчке, имея в активе 23 очка.

В следующем туре подопечные Маурисио Пеллегрино 4 февраля на выезде сыграют с «Райо Вальекано», а «оружейники» днем ранее примут «Жирону».

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