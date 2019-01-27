Оливье Жиру: Я выигрывал Кубок Англии четыре раза и хотел бы сделать это снова

Футбол 27 января 2019 18:02

Нападающий «Челси» Оливье Жиру поделился мнением о Кубке Англии.

- Кубок Англии – особенный турнир для английских команд. Матчи в кубке всегда разные. Нет возможности много думать о следующих встречах, потому что это не чемпионат. Если проигрываешь, то вылетаешь, и в этом прелесть этого турнира. Я выигрывал его четыре раза, и мне хотелось бы сделать это снова.

«Уэмбли» – один из крупнейших стадионов, на которых я играл. Это очень приятное ощущение, особенно если это финал, потому что это целое представление с фейерверками, и звучит национальный гимн. В этот момент испытываешь особенные чувства.

Мы хотим поскорее что-то выиграть. Мы участвуем в Кубке Лиги и в Кубке Англии, и это будут наши цели, и мы настроены на победу в Лиге Европы, - приводит слова Жиру официальный сайт «Челси».

Добавим, что французский форвард трижды выигрывал Кубок Англии в составе «Арсенала» (2013/14, 2014/15, 2016/17) и один раз с «Челси» (2017/18).

Сегодня в 1/16 финала турнира «Челси» на своем поле сыграет против «Шеффилд Уэнсдей».