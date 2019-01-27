«ПСЖ» заинтересован в переходе полузащитника «Баварии»

Футбол 27 января 2019 19:53 Источник: Le 10 Sport

«ПСЖ» проявляет интерес к полузащитнику «Баварии» Ренату Саншешу.

Как сообщает Le 10 Sport, парижане уже предложили немецкому клубу 20 миллионов евро за трансфер 21-летнего хавбека, однако «Бавария» отклонила это предложение.

Напомним, что Саншеш перешел в «Баварию» в июле 2016 года из «Бенфики» за 20 миллионов евро. Действующий контракт португальца с мюнхенской командой рассчитан до лета 2021 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Саншеш забил 1 мяч и сделал 3 результативные передачи в 16 играх за «Баварию».