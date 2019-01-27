«Рейнджерс» разгромил «Ливингстон» и вышел на второе место в чемпионате - Советский спорт
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Футбол27 января 2019 20:49Источник: «Советский спорт»

«Рейнджерс» разгромил «Ливингстон» и вышел на второе место в чемпионате

Футболисты «Рейнджерс» под руководством Стивена Джерарда взяли верх над «Ливингстоном» в выездном матче 23-го тура чемпионата Шотландии со счетом 3:0.

В составе команды из Глазго голами отметились Райан Джек (30-я минута), Райан Кент (48) и Альфредо Морелос (74).

Таким образом, «Рейнджерс» набрал 45 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице, уступая лидирующему в чемпионате «Селтику» три балла. «Ливингстон», имея в активе 30 баллов, занимает восьмое место.

В следующем туре команда Стивена Джерарда на своем поле примет «Сент-Миррен».

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