«Рейнджерс» разгромил «Ливингстон» и вышел на второе место в чемпионате

Футбол 27 января 2019 20:49 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Рейнджерс» под руководством Стивена Джерарда взяли верх над «Ливингстоном» в выездном матче 23-го тура чемпионата Шотландии со счетом 3:0.

В составе команды из Глазго голами отметились Райан Джек (30-я минута), Райан Кент (48) и Альфредо Морелос (74).

Таким образом, «Рейнджерс» набрал 45 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице, уступая лидирующему в чемпионате «Селтику» три балла. «Ливингстон», имея в активе 30 баллов, занимает восьмое место.

В следующем туре команда Стивена Джерарда на своем поле примет «Сент-Миррен».