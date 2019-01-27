Перишич попросил «Интер» выставить его на трансфер

Футбол 27 января 2019 21:07 Источник: Sky Sports

Хорватский полузащитник «Интера» Иван Перишич попросил руководство итальянской команды о своем трансфере, сообщает Sky Sport.

- Перишич изъявил желание уйти из команды, но мы пока не получали предложений по нему. Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни. Рассмотрим просьбу Перишича покинуть клуб. Мы должны попытаться удовлетворить его желание, но и в то же время с уважением отнестись к его стоимости, - сообщил генеральный директор итальянской команды Джузеппе Маротта

Ранее стало известно, что лондонский «Арсенал» сделал запрос об аренде хорвата за 5 миллионов евро до конца сезона с правом последующего выкупа за 40 миллионов евро. Однако, как отмечает издание, руководство «Интера», заинтересованное исключительно в продаже футболиста, отклонило это предложение английского клуба.

- Если кто-то захочет купить Перишича, ему нужно будет заплатить хорошие деньги, потому что мы его высоко ценим, - заявил главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти.

Напомним, что хорват перешел в «Интер» из «Вольфсбурга» в августе 2015 года за 19 миллионов евро. Действующий контракт полузащитника с итальянской командой рассчитан до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Перишич провел за «Интер» 25 матчей во всех турнирах и записал на свой счет три забитых мяча и пять результативных передач. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.