Маурисио Почеттино: «Кристал Пэлас» заслужил выход в следующий раунд Кубка Англии - Советский спорт
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Футбол27 января 2019 22:05Источник: BBC

Маурисио Почеттино: «Кристал Пэлас» заслужил выход в следующий раунд Кубка Англии

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подвел итог матча 1/16 финала Кубка Англии против «Кристал Пэлас» (0:2).

- Мы разочарованы тем, что уступали уже после девятой минуты встречи. «Кристал Пэлас» не много смог сделать в этой игре, но забил и заслужил выход в следующий раунд.

Когда вы плохо играете, вы более спокойно относитесь к подобному результату. Но когда вы создаете огромное количество моментов и доминируете на протяжении всего матча... это очень сильно разочаровывает.

Сейчас у нас остались только премьер-лига и Лига чемпионов. Нет смысла жаловаться, мы должны смотреть вперед и постараться сделать все возможное в этих двух турнирах, - приводит слова Почеттино BBC.

Добавим, что соперник «Кристал Пэлас» в следующем раунде Кубка Англии определится позднее.

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