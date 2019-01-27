Родионов поздравил Глушакова и Ломовицкого с днем рождения (видео)

Спортивный директор «Спартака» Сергей Родионов поздравил полузащитников красно-белых Дениса Глушакова и Александра Ломовицкого с днем рождения.
- Поздравляем вас с днем рождения. Желаем, прежде всего, крепкого здоровья, избежать серьезных травм в футбольной карьере и побед в составе нашей команды, - сказал Родионов.
Напомним, что Ломовицкому исполнился 21 год, Глушаков сегодня отмечает 32-й день рождения.
👏🏻 Напутствие от Сергея Родионова в день рождения.— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 27 января 2019 г.
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Два именинника — два торта!
🎂🎊🎁🎂🎊🎁#Спартак #КрасноБелыеСборы🇶🇦 #Spartak pic.twitter.com/p6ZxrOLmSZ