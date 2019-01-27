Родионов поздравил Глушакова и Ломовицкого с днем рождения (видео) - Советский спорт
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Футбол27 января 2019 22:32Источник: ФК «Спартак»

Родионов поздравил Глушакова и Ломовицкого с днем рождения (видео)

Спортивный директор «Спартака» Сергей Родионов поздравил полузащитников красно-белых Дениса Глушакова и Александра Ломовицкого с днем рождения.

- Поздравляем вас с днем рождения. Желаем, прежде всего, крепкого здоровья, избежать серьезных травм в футбольной карьере и побед в составе нашей команды, - сказал Родионов.

Напомним, что Ломовицкому исполнился 21 год, Глушаков сегодня отмечает 32-й день рождения.

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