Юрий Лодыгин: До встречи, мой дорогой «Зенит»

Футбол 28 января 2019 00:10 Источник: Instagram

Голкипер Юрий Лодыгин, перешедший в воскресенье в «Олимпиакос», поблагодарил «Зенит».

«До встречи, мой дорогой «Зенит». Спасибо всем за ваши сообщения, удачи в дальнейшем. «Зенит» - чемпион», - написал Лодыгин в Instagram.

Ранее стало известно, что вратарь будет выступать за греческий «Олимпиакос» на правах аренды до конца сезона-2018/19.