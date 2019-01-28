Юрий Лодыгин: До встречи, мой дорогой «Зенит»

Голкипер Юрий Лодыгин, перешедший в воскресенье в «Олимпиакос», поблагодарил «Зенит».
«До встречи, мой дорогой «Зенит». Спасибо всем за ваши сообщения, удачи в дальнейшем. «Зенит» - чемпион», - написал Лодыгин в Instagram.
Ранее стало известно, что вратарь будет выступать за греческий «Олимпиакос» на правах аренды до конца сезона-2018/19.
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До встречи мой дорогой @zenit_spb 🙏🏼Спасибо всем за ваши сообщения,удачи в дальнейшем #ЗенитЧемпион#
Публикация от Yury Lodygin (@lodygin1)