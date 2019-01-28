Кубок африканских наций-2019 перенесен на неделю из-за Рамадана - Советский спорт
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Футбол28 января 2019 11:38Источник: CAFАвтор: Сметанникова Дарья

Кубок африканских наций-2019 перенесен на неделю из-за Рамадана

Кубок африканский наций в 2019 году пройдет в Египте.

Турнир пройдет с 21 июня по 19 июля, а не с 15 июня по 13 июля, как было запланировано ранее.

Африканская конфедерация футбола (CAF) перенесла сроки проведения Кубка африканских наций из-за Рамадана – священного для мусульман поста, который в 2019 году продлится с 5 мая до 3 июня.

С просьбой о переносе турнира обратились футбольные федерации некоторых стран Северной Африки. Данное решение было принято, чтобы дать больше времени на восстановление футболистам после Рамадана.

В Кубке африканских наций примут участие 24 команды. Действующим победителем является команда Камеруна.

#Кубок африканских наций
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