Кубок африканских наций-2019 перенесен на неделю из-за Рамадана

Футбол 28 января 2019 11:38 Источник: CAF Автор: Сметанникова Дарья

Кубок африканский наций в 2019 году пройдет в Египте.

Турнир пройдет с 21 июня по 19 июля, а не с 15 июня по 13 июля, как было запланировано ранее.

Африканская конфедерация футбола (CAF) перенесла сроки проведения Кубка африканских наций из-за Рамадана – священного для мусульман поста, который в 2019 году продлится с 5 мая до 3 июня.

С просьбой о переносе турнира обратились футбольные федерации некоторых стран Северной Африки. Данное решение было принято, чтобы дать больше времени на восстановление футболистам после Рамадана.

В Кубке африканских наций примут участие 24 команды. Действующим победителем является команда Камеруна.