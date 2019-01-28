Кубок африканских наций-2019 перенесен на неделю из-за Рамадана

Кубок африканский наций в 2019 году пройдет в Египте.
Турнир пройдет с 21 июня по 19 июля, а не с 15 июня по 13 июля, как было запланировано ранее.
Африканская конфедерация футбола (CAF) перенесла сроки проведения Кубка африканских наций из-за Рамадана – священного для мусульман поста, который в 2019 году продлится с 5 мая до 3 июня.
С просьбой о переносе турнира обратились футбольные федерации некоторых стран Северной Африки. Данное решение было принято, чтобы дать больше времени на восстановление футболистам после Рамадана.
В Кубке африканских наций примут участие 24 команды. Действующим победителем является команда Камеруна.