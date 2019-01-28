«Ростов» подписал контракт с 22-летним норвежским полузащитником (фото)

Футбол 28 января 2019 13:25 Источник: ФК «Ростов» Автор: Сметанникова Дарья

«Ростов» объявил о трансфере полузащитника «Брайтон энд Хоув Альбион» Матиаса Норманна.

О деталях контракта с 22-летним норвежским футболистом не сообщается. Ранее в СМИ сообщали, что полузащитник перейдет в «Ростов» за 1,73 млн евро.

«Мы приветствуем Матиаса Норманна и желаем ему яркой игры в составе «Ростова», - говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».

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Фотографии с подписания контракта! pic.twitter.com/STX5iVi1Bb — Football Club Rostov (@rostovfc) 28 января 2019 г.

Норманн перешел в «Брайтон» в 2017 году, однако так и не провел за первую команду клуба ни одного матча. В прошлом сезоне Норманн был арендован «Мольде», где играл вместе с Бьорном Сигурдарсоном.

В 18 матчах за «Мольде» в прошлом сезоне Норманн забил один мяч и сделал четыре голевые передачи.

«Ростов» после 17 туров российской премьер-лиги занимает седьмое место в турнирной таблице.