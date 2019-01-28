Бывший тренер «Спартака» Пилипчук может возглавить минское «Динамо» - Советский спорт
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Футбол28 января 2019 15:44Источник: «Прессбол»Автор: Сметанникова Дарья

Бывший тренер «Спартака» Пилипчук может возглавить минское «Динамо»

В этом сезоне Роман Пилипчук работал в тренерском штабе Рашида Рахимова в «Ахмате».

Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук в ближайшее время возглавит минское «Динамо». Об этом сообщает «Прессбол».

«Динамо» сегодня отправляется на тренировочный сбор в Турцию, где познакомится с новым тренером. По информации издания, там же с Пилипчуком будет подписан контракт. В сезоне-2017/18 минский клуб возглавлял Сергей Гуренко.

В 2016 году Пилипчук работал в тренерском штабе Дмитрия Аленичева в «Спартаке», а позже перешел в штаб Массимо Карреры.

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