Бывший тренер «Спартака» Пилипчук может возглавить минское «Динамо»

Футбол 28 января 2019 15:44 Источник: «Прессбол» Автор: Сметанникова Дарья

В этом сезоне Роман Пилипчук работал в тренерском штабе Рашида Рахимова в «Ахмате».

Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук в ближайшее время возглавит минское «Динамо». Об этом сообщает «Прессбол».

«Динамо» сегодня отправляется на тренировочный сбор в Турцию, где познакомится с новым тренером. По информации издания, там же с Пилипчуком будет подписан контракт. В сезоне-2017/18 минский клуб возглавлял Сергей Гуренко.

В 2016 году Пилипчук работал в тренерском штабе Дмитрия Аленичева в «Спартаке», а позже перешел в штаб Массимо Карреры.