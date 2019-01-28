Рашид Рахимов: Когда Пилипчуку поступило предложение от «Динамо», сказал ему - давай, пробуй

Футбол 28 января 2019 18:27 Источник: Sport24.ru

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал информацию о том, что Роман Пилипчук возглавит минское «Динамо».

- Пока рано говорить о какой-либо замене в штабе «Ахмата» в связи с уходом Романа Пилипчука в минское «Динамо», потому что это случилось вот сейчас. Мне Роман позвонил и сказал, что такая ситуация, что делать.. Мы с ним и до этого разговаривали. Я ему говорил, что, надо будет тебе тоже попробовать быть главным тренером.

Когда ему поступило предложение от минского «Динамо», я ему сказал — давай, пробуй. Понятно, что есть такой шанс, и мы как тренеры все понимаем это. Может такого шанса и не быть, пусть попробует. Мы поняли друг друга, никаких проблем нет, все нормально. Я в таких случаях сам не имею права удержать, - приводит слова Рахимова Sport24.ru.

Ранее издание «Прессбол» сообщило, что бывший тренер «Спартака» и «Ахмата» Роман Пилипчук в ближайшее время возглавит минское «Динамо».