Тульский «Арсенал» пополнился защитником сборной Буркина-Фасо - Советский спорт
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Футбол28 января 2019 23:17Источник: ФК «Арсенал» (Тула)

Тульский «Арсенал» пополнился защитником сборной Буркина-Фасо

«Арсенал» подписал контракт с защитником из Буркина-Фасо Бакари Коне, сообщает пресс-служба тульской команды.

30-летний футболист подписал контракт с российским клубом, рассчитанный на 1,5 года.

Коне ранее защищал цвета «Генгама», «Лиона» и «Малаги», а последний год провел в турецком «Анкарагюджю». В 2007 году дебютировал в национальной сборной Буркина-Фасо и провел за нее более 80 матчей.

Вариант с «Арсеналом» мне предложил мой агент Чагляр Мекер. Он рассказал, что в Туле очень серьезный и интересный проект. Я собрал информацию по команде, почитал прессу и посмотрел несколько видеонарезок матчей. Затем, когда я разорвал контракт с «Анкарагюджю», мы встретились со спортивным директором Андреем Рудаковым. После этой встречи понял, что этот переход будет полезен как для меня, так и для клуба, – поделился впечатлениями от переезда в Тулу Бакари.

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