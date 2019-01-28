Михайлович сменил Индзаги на посту главного тренера «Болоньи» - Советский спорт
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Футбол28 января 2019 23:36Источник: ФК «Болонья»

Михайлович сменил Индзаги на посту главного тренера «Болоньи»

Серб Синиша Михайлович назначен главным тренером «Болоньи», сообщает пресс-служба итальянского клуба.

49-летний специалист подписал контракт с красно-синими, рассчитанный до конца текущего сезона с опцией продления на следующий сезон.

Михайлович сменил на этом посту Филиппо Индзаги, который возглавил команду 1 июля 2018 года.

Под руководством итальянца «Болонья» добилась четырех побед, восемь раз сыграла вничью, потерпела 12 поражений и расположилась на 18-й строчке турнирной таблицы серии А, имея в активе 14 очков.

В следующем туре красно-синие 4 февраля на выезде сыграют с миланским «Интером».

#серия а#фк болонья#индзаги филиппо#михайлович синиша
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