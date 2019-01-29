Полузащитник «Боки Хуниорс» Барриос может перейти в «Зенит» за 13 млн евро

Футбол 29 января 2019 01:11 Источник: «Советский спорт»

Полузащитник «Боки Хуниорс» и сборной Колумбии Вильмар Барриос может продолжить карьеру в «Зените», об этом сообщил журналист Gazzetta dello Sport Николо Шира.

По информации журналиста, «Зенит» рассчитывает выкупить хавбека за 13 миллионов евро, тогда как «Рома», которая также заинтересована в колумбийце, рассматривает только вариант с арендой.

По данным transfermarkt.de, Барриос перешел в «Боку Хуниорс» летом 2016 года из «Депортес Толима» за 2,6 миллиона евро. На сегодняшний день его стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

В составе аргентинского клуба 25-летний полузащитник принял участие в 59 играх во всех турнирах, забил один мяч, отдал две результативные передачи и заработал 14 желтых карточек. Также на его счету 14 матчей за сборную Колумбии.