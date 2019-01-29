Абель Эрнандес: Чувствую, что постепенно возвращаюсь на свой прежний уровень - Советский спорт
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Футбол29 января 2019 07:38Источник: ПФК ЦСКААвтор: Липкин Антон

Абель Эрнандес: Чувствую, что постепенно возвращаюсь на свой прежний уровень

ЦСКА проводит второй сбор в Кампоаморе.

Форвард ЦСКА Абель Эрнандес рассказал о том, как команда готовится к возобновлению сезона на сборе в Кампоаморе.

«Сейчас мы находимся на стадии тяжелой физической работы, но все прекрасно понимают, что все эти усилия, страдания нам необходимы, – приводит слова 28-летнего уругвайца официальный сайт клуба. – Без тяжелых сборов мы не сможем играть, эти нагрузки помогут нам обрести полную физическую готовность и достойно представлять клуб во второй части сезона.

Мое физическое состояние и голы, которые постоянно забиваю на тренировках? Чувствую, что постепенно возвращаюсь на свой прежний уровень. Нападающий живет голами, они помогают уверовать в свои силы и обрести прежние кондиции. Но самое главное – отличаться в официальных матчах, а не на сборах. Я каждый день работаю над собой, чтобы забить как можно больше голов во второй части чемпионата, помочь команде продвинуться вперед».

Во вторник ЦСКА проведет контрольный матч с «Нордшелландом» из Дании. Начало – 19:00 (мск).

#рпл#фк цска#эрнандес абель#Футбол-Россия
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