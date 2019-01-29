Оле-Гуннар Сульшер: Топ-4 не предел мечтаний для нас

Футбол 29 января 2019 11:01 Источник: Goal.com Автор: Липкин Антон

«Манчестер Юнайтед» одержал восемь побед подряд после назначения норвежца.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался о целях команды на оставшуюся часть сезона.

«Топ-4 не предел мечтаний для нас, – приводит Goal.com слова норвежца. – Мы «Манчестер Юнайтед», нам всегда нужно ставить цель – победа в лиге. В этом году это не получится. Но нужно смотреть вперед, чтобы в будущем вернуться к этому.

У нас есть Лига чемпионов и Кубок Англии, так что мы не можем говорить только о топ-4. Нужно думать об этом так: сможем ли мы выиграть что-нибудь в этом году. И, как я уже говорил, я подхожу к каждой игре в качестве тренера «Манчестер Юнайтед» с мыслью о том, что мы можем победить в ней».

Напомним, после назначения Сульшера «Манчестер Юнайтед» одержал восемь побед подряд.

После 23 туров премьер-лиги манкунианцы набрали 44 очка и догнали занимающий пятое место «Арсенал».

Во вторник в 24-м туре «Манчестер Юнайтед» примет «Бернли».