Оле-Гуннар Сульшер: Топ-4 не предел мечтаний для нас

«Манчестер Юнайтед» одержал восемь побед подряд после назначения норвежца.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался о целях команды на оставшуюся часть сезона.
«Топ-4 не предел мечтаний для нас, – приводит Goal.com слова норвежца. – Мы «Манчестер Юнайтед», нам всегда нужно ставить цель – победа в лиге. В этом году это не получится. Но нужно смотреть вперед, чтобы в будущем вернуться к этому.
У нас есть Лига чемпионов и Кубок Англии, так что мы не можем говорить только о топ-4. Нужно думать об этом так: сможем ли мы выиграть что-нибудь в этом году. И, как я уже говорил, я подхожу к каждой игре в качестве тренера «Манчестер Юнайтед» с мыслью о том, что мы можем победить в ней».
Напомним, после назначения Сульшера «Манчестер Юнайтед» одержал восемь побед подряд.
После 23 туров премьер-лиги манкунианцы набрали 44 очка и догнали занимающий пятое место «Арсенал».
Во вторник в 24-м туре «Манчестер Юнайтед» примет «Бернли».