«ПСЖ» объявил о переходе Паредеса (фото) - Советский спорт
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Футбол29 января 2019 12:10Источник: ФК «Пари Сен-Жермен»Автор: Сметанникова Дарья

«ПСЖ» объявил о переходе Паредеса (фото)

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес официально стал игроком «ПСЖ». Об этом сообщает пресс-служба французской команды.

24-летний аргентинец провел медицинский осмотр в Дохе, после чего подписал контракт с «ПСЖ» до 30 июня 2023 года.

Паредес будет играть в парижском клубе под 8-м номером.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» заплатит «Зениту» 50 млн евро за трансфер полузащитника.

В текущем сезоне Паредес провел 22 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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