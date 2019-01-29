«ПСЖ» объявил о переходе Паредеса (фото)

Футбол 29 января 2019 12:10 Источник: ФК «Пари Сен-Жермен» Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес официально стал игроком «ПСЖ». Об этом сообщает пресс-служба французской команды.

24-летний аргентинец провел медицинский осмотр в Дохе, после чего подписал контракт с «ПСЖ» до 30 июня 2023 года.

Паредес будет играть в парижском клубе под 8-м номером.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» заплатит «Зениту» 50 млн евро за трансфер полузащитника.

В текущем сезоне Паредес провел 22 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.