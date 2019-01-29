Алексей Сафонов: На деньги от продажи Паредеса можно купить несколько хороших игроков

Футбол 29 января 2019 14:59 Источник: Sport24.ru

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал трансферную политику «Зенита», связанную с продажей Леандро Паредеса в «ПСЖ».

- У «Зенита» есть и покупки, которые можно считать за впустую выкинутые деньги. А есть Паредес, которого еще Константин Сарсания приглашал, и видно было, что это игрок серьезного уровня. Но я считаю, что в России он полностью себя не раскрыл, в отличие от Халка и Витселя.

Серьезные клубы, как «ПСЖ», смотрят не по одной игре, а отслеживают год, полтора, и вплоть до мелочей: какой он в быту, какой он с той или другой стороны, и так далее. Это не так, что сумбурно его взяли и все. Деньги серьезные. А «Зениту» для необходимого fair-play Паредес значительно разгрузил ситуацию. Возьмут кого-то вместо него.

Трансферное окно у нас закрывается 23 февраля, времени у них вагон и маленькая тележка. Сейчас к ним едет Акунья, например. Чтобы кого-то купить, надо кого-то продать и fair-play не нарушить. Появились свободные деньги, сумма под 50 миллионов, и на эти деньги можно приобрести 3-4 хороших игрока, - приводит слова Сафонова Sport24.ru.

По информации портала transfermarkt.com, «Зенит» получил от «ПСЖ» за трансфер Паредеса 47 миллионов евро.