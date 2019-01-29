Сергей Семак: Ждем ли мы новичков в ближайшее время? Да

Футбол 29 января 2019 15:33 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал трансфер Юрия Лодыгина, а также ответил на вопрос о новичках в команде.

«Уход Лодыгина связан с недостатком игрового времени. Мы общались с Юрой. Это вратарь, который привык всегда играть, всегда быть в стартовом составе. Нам необходимо было найти компромисс. В футболе всегда кто-то играет, а кто-то нет, поэтому важно, как ты примешь для себя конкретную роль.

Ждем ли мы новичков в ближайшее время? Да», - цитирует Семака «Матч ТВ».

Напомним, Лодыгин перешел в «Олимпиакос» на правах аренды.

Сегодня стало известно о трансфере Леандро Паредеса в «ПСЖ».