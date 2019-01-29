Сергей Семак: Ждем ли мы новичков в ближайшее время? Да - Советский спорт
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Футбол29 января 2019 15:33Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

Сергей Семак: Ждем ли мы новичков в ближайшее время? Да

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал трансфер Юрия Лодыгина, а также ответил на вопрос о новичках в команде.

«Уход Лодыгина связан с недостатком игрового времени. Мы общались с Юрой. Это вратарь, который привык всегда играть, всегда быть в стартовом составе. Нам необходимо было найти компромисс. В футболе всегда кто-то играет, а кто-то нет, поэтому важно, как ты примешь для себя конкретную роль.

Ждем ли мы новичков в ближайшее время? Да», - цитирует Семака «Матч ТВ».

Напомним, Лодыгин перешел в «Олимпиакос» на правах аренды.

Сегодня стало известно о трансфере Леандро Паредеса в «ПСЖ».

Таблица трансферов РПЛ здесь

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