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Футбол29 января 2019 19:08Источник: The Daily Mail

Феллайни готовится покинуть «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни может продолжить карьеру в чемпионате Китая.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на китайские источники, в услугах 31-летнего полузащитника заинтересован китайский «Шаньдун Лунен».

Отмечается, что бельгиец уже начал переговоры с представителями китайской команды об условиях личного контракта.

Напомним, что Феллайни перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Эвертона» в сентябре 2013 года за 32,4 миллиона евро. С тех пор он сыграл за «манкунианцев» в 177 встречах, записав на свой счет 22 забитых мяча и 12 результативных передач.

Действующий контракт Феллайнис английским клубом рассчитан до 2020 года с возможностью продления еще на год. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость бельгийца в 15 миллионов евро.

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