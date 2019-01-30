Хет-трик Родриго вывел «Валенсию» в полуфинал Кубка Испании, у Черышева передача - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол30 января 2019 01:43Источник: «Советский спорт»

Хет-трик Родриго вывел «Валенсию» в полуфинал Кубка Испании, у Черышева передача

В ответном матче 1/4 финала Кубка Испании «Валенсия» на своем поле обыграла «Хетафе» со счетом 3:1.

У победителей встречи хет-трик оформил Родриго, забивший на 61-й, 92-й и 93-й минутах.

Российский полузащитник хозяев поля Денис Черышев вышел на замену на 56-й минуте и отметился одной результативной передачей.

Первая игра противостояния завершилась победой «Хетафе» – 1:0. Таким образом, по сумме двух встречи «Валенсия» (3:2) вышла в полуфинал турнира. Своего следующем соперника «летучие мыши» узнают позднее.

#кубок испании по футболу#фк валенсия#фк хетафе#родриго#черышев денис
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта