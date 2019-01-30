Леонарду Жардим: В матче против «Генгама» у Головина начало сводить ноги

Футбол 30 января 2019 09:04 Источник: «Газета.Ru» Автор: Гичунцев Артур

В текущем сезоне российский футболист провел 19 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевых паса.

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим дал комментарий после поражения от "Генгама" в полуфинале Кубка французской лиги.

Напомним, основное время встречи завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти сильнее оказались футболисты "Генгама" (5:4).

«Первый тайм был лучше второго. Мы играли почти 87 минут вдесятером. Из-за усталости во второй половине у нас не было возможности придерживаться того же рисунка игры. Многие игроки атаки устали – Желсон Мартинш мало играл в «Атлетико», а у Головина начало сводить ноги.

Тем не менее, настрой игроков был очень хорошим. Хочу видеть именно такой настрой у своей команды. Мы хорошо играли, даже в меньшинстве, что непросто. Я доволен игроками, их отношением к делу», – цитирует Жардима "Газета.Ru" со ссылкой на L'Equipe.