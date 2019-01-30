Александр Головин: Уверен, у нас получится выправить ситуацию «Монако» - Советский спорт
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Футбол30 января 2019 12:44Источник: Чемпионат.comАвтор: Гичунцев Артур

Александр Головин: Уверен, у нас получится выправить ситуацию «Монако»

Российский футболист перебрался во Францию летом 2018 года из ЦСКА за 30 млн евро.

Хавбек "Монако" Александр Головин дал комментарий после поражения от "Генгама" в полуфинале Кубка французской лиги.

Напомним, основное время встречи завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти сильнее оказались футболисты "Генгама" (5:4).

"Понятно, что непросто играть в меньшинстве большую часть матча. Тем не менее у нас были шансы выиграть. Все бились до последнего и отдали все силы на поле.

Хорошо, что удалось забить. Теперь будем готовиться к следующей игре и сконцентрируемся на матчах чемпионата. Уверен, у нас получится выправить нашу турнирную ситуацию", – сказал Головин "Чемпионату".

На данный момент "Монако" занимает предпоследнее, 19-е место в таблице лиги 1.

В текущем сезоне российский футболист провел 19 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевых паса.

#Футбол-Россия#лига 1#фк монако#фк генгам#Кубок французской лиги#головин александр сергеевич
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