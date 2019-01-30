«Зенит» договорился о трансфере полузащитника «Боки Хуниорс» Барриоса - Советский спорт
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Футбол30 января 2019 16:30Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

«Зенит» договорился о трансфере полузащитника «Боки Хуниорс» Барриоса

Полузащитник аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Вильмар Барриос продолжит карьеру в «Зените».

Руководство «Зенита» и «Боки Хуниорс» договорились о трансфере Барриоса в среду. Как сообщает Sport24.ru, сумма сделки составит около 15 млн евро.

По данным transfermarkt.de, Барриос перешел в «Боку Хуниорс» летом 2016 года из «Депортес Толима» за 2,6 миллиона евро. На сегодняшний день его стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

В составе аргентинского клуба 25-летний полузащитник принял участие в 59 играх во всех турнирах, забил один мяч, отдал две результативные передачи и заработал 14 желтых карточек. Также на его счету 14 матчей за сборную Колумбии.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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