Барриоса сняли с клубного автобуса «Боки Хуниорс», сообщив о его переходе в «Зенит» (видео)

Футбол 30 января 2019 23:06 Источник: TyC Sports

Полузащитника «Боки Хуниорс» Вильмара Барриоса сняли с клубного автобуса, сообщив о его переходе в «Зенит».

Накануне стало известно, что руководство «Зенита» и «Боки Хуниорс» договорились о трансфере Барриоса в российский клуб, о чем футболисту сообщили перед самой посадкой в клубный автобус, который отправлялся на матч чемпионата Аргентины против «Сан-Мартина».

#Boca ¡Increíble momento! Barrios subió al micro para ir a San Juan pero se bajó cuando le avisaron que estaba cerrado su pase al Zenit de Rusia. pic.twitter.com/yKTs2IhcVQ — TyC Sports (@TyCSports) 30 января 2019 г.

Напомним, что полузащитник провел 59 матчей за «Боку Хуниорс» Барриос, забил один гол, сделал две голевые передачи. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость Барриоса в 12 миллионов евро.