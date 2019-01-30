Барриоса сняли с клубного автобуса «Боки Хуниорс», сообщив о его переходе в «Зенит» (видео) - Советский спорт
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Футбол30 января 2019 23:06Источник: TyC Sports

Барриоса сняли с клубного автобуса «Боки Хуниорс», сообщив о его переходе в «Зенит» (видео)

Полузащитника «Боки Хуниорс» Вильмара Барриоса сняли с клубного автобуса, сообщив о его переходе в «Зенит».

Накануне стало известно, что руководство «Зенита» и «Боки Хуниорс» договорились о трансфере Барриоса в российский клуб, о чем футболисту сообщили перед самой посадкой в клубный автобус, который отправлялся на матч чемпионата Аргентины против «Сан-Мартина».

Напомним, что полузащитник провел 59 матчей за «Боку Хуниорс» Барриос, забил один гол, сделал две голевые передачи. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость Барриоса в 12 миллионов евро.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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