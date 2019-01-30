«Бока Хуниорс» заинтересовалась полузащитником «Зенит» Ригони

Футбол 30 января 2019 23:21 Источник: «Советский спорт»

Аргентинский полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони в ближайшее время может перейти в «Бока Хуниорс».

Как сообщает Información CABJ, «Бока Хуниорс» уже направил в российский клуб запрос о возможных условиях трансфера футболиста.

Отмечается, что руководство «Боки» рассматривает Ригони как альтернативу полузащитнику лиссабонского «Спортинга» Маркосу Акунье, которого клуб также пытается приобрести.

Ранее сообщалось, что Ригони может перейти в мексиканский клуб «Америка», который предлагал за полузащитника «Зенита» 9 миллионов евро.

Напомним, что Ригони перешел в «Зенит» из аргентинского «Индепендьенте» в августе 2017 года за 9 миллионов евро. Действующий контракт 25-летнего полузащитника с российской командой рассчитан до конца сезона-2020/21. Первую половину текущего сезона аргентинец провел на правах аренды в «Аталанте», сыграв за итальянский клуб 12 матчей и записав на свой счет три забитых мяча.