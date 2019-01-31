«Бетис» обыграл «Эспаньол» и вышел в полуфинал Кубка Испании

Футбол 31 января 2019 00:22 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Бетиса» на своем поле одержали победу над «Эспаньолом» в ответном матче ¼ финала Кубка Испании со счетом 3:1.

В основное время матча в составе хозяев голом отметился Джовани Ло Чельсо (76-я минута), у гостей отличился Лео Баптистау (33). В первом матче четвертьфинала команды также сыграли вничью со счетом 1:1.

В дополнительное время победу «Бетису» принесли точные удары Серхио Леона (95) и Айсса Манди (99).

В полуфинале турнира «Бетис» встретится с победителем пары «Севилья» - «Барселона».