«Барселона» забила шесть мячей «Севилье» и вышла в полуфинал Кубка Испании

Футбол 31 января 2019 01:25 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Барселоны» на своем поле обыграли «Севилью» в ответном матче ¼ финала Кубка Испании со счетом 6:1.

В составе каталонской команды дублем отметился Филиппе Коутиньо, еще по голу на свой счет записали Иван Ракитич, Серхи Роберто, Луис Суарес и Лионель Месси. У гостей отличился Гильерме Арана.

На 27-й минуте полузащитник «Севильи» Эвер Банега не реализовал пенальти.

Напомним, что первый матч команд завершился победой «Севильи» со счетом 2:0, таким образом, «Барселона» по сумме двух встреч вышла в полуфинал Кубка Испании. «Севилья» же покидает розыгрыш турнира.

Добавим, что в полуфинале Кубка Испании «Барселона» сыграет против «Бетиса».

Кубок Испании

1/4 финала

Ответный матч

«Барселона» – «Севилья» - 6:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Коутиньо (13, пен.), 2:0 – Ракитич (31), 3:0 – Коутиньо (53), 4:0 – Серхи Роберто (54), 4:1 – Арана (67), 5:1 – Суарес (89), 6:1 – Месси (90+2).

«Барселона»: Силлессен, Пике, Альба, Серджи Роберто, Лангле, Ракитич (Видаль, 76), Бускетс, Артур, Коутиньо (Нелсон Семеду, 81), Месси, Суарес.

«Севилья»: Сориано, Кьер, Гомес, Арана (Сальватьерра, 84), Каррису, Сарабия, Банега (Бен-Йеддер, 77), Амаду, Меса (Васкес, 77), Промес, Андре Силва.

Предупреждения: Суарес (30), Меса (30), Каррису (34), Гомес (72).

Первый матч: 0:2