Гендиректор «Балтики»: Давыдов хочет, чтобы «Спартак» рассчитался с ним до конца сезона

Футбол 31 января 2019 13:32 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев прокомментировал ситуацию с переходом Дениса Давыдова.

«По Давыдову ситуация в стадии обсуждения. Мы высказали свое мнение и «Спартаку», и Денису, и его агенту. Агент нас услышал, но Давыдов хочет, чтобы «Спартак» проявил к нему уважение и рассчитался, как с Самедовым, до конца сезона. Сам Денис готов к нам перейти, но, естественно, мы не можем платить ему спартаковскую зарплату. «Спартак» же придерживается позиции «уходи свободным агентом, но оставь деньги в клубе». Давыдова такая ситуация не устраивает», - цитирует Качукаева «Матч ТВ».

Генеральный директор калининградской команды также рассказал, сколько команда планирует подписать новичков.

«Пятерых. Трое из них молодые россияне, в том числе вратарь, двое других — легионеры из европейских стран, выступающие в высшем и первом дивизионах. Они прибывают на просмотр. Внимательно их изучим и примем решение», - отметил Качукаев.