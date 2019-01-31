Гендиректор «Балтики»: Давыдов хочет, чтобы «Спартак» рассчитался с ним до конца сезона - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол31 января 2019 13:32Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

Гендиректор «Балтики»: Давыдов хочет, чтобы «Спартак» рассчитался с ним до конца сезона

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев прокомментировал ситуацию с переходом Дениса Давыдова.

«По Давыдову ситуация в стадии обсуждения. Мы высказали свое мнение и «Спартаку», и Денису, и его агенту. Агент нас услышал, но Давыдов хочет, чтобы «Спартак» проявил к нему уважение и рассчитался, как с Самедовым, до конца сезона. Сам Денис готов к нам перейти, но, естественно, мы не можем платить ему спартаковскую зарплату. «Спартак» же придерживается позиции «уходи свободным агентом, но оставь деньги в клубе». Давыдова такая ситуация не устраивает», - цитирует Качукаева «Матч ТВ».

Генеральный директор калининградской команды также рассказал, сколько команда планирует подписать новичков.

«Пятерых. Трое из них молодые россияне, в том числе вратарь, двое других — легионеры из европейских стран, выступающие в высшем и первом дивизионах. Они прибывают на просмотр. Внимательно их изучим и примем решение», - отметил Качукаев.

#давыдов денис#фк балтика#фк спартак#фнл#рпл#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта