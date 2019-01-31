«Бока Хуниорс» хочет перехватить у «Зенита» Акунью - Советский спорт
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Футбол31 января 2019 14:01Источник: A BolaАвтор: Сметанникова Дарья

«Бока Хуниорс» хочет перехватить у «Зенита» Акунью

Защитник лиссабонского «Спортинга» Маркос Акунья может стать игроком «Бока Хуниорс».

Как сообщает A Bola, «Бока Хуниорс» намерена перехватить у «Зенита» аргентинского защитника. «Бока Хуниорс» предложила за Акунью 15 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за Акунью 16 млн евро, эта сумма может вырасти еще на 4 млн за счет бонусов. Аргентинцу был предложен четырехлетний контракт с зарплатой в размере 2,5 млн евро в год.

По словам агента Акуньи, футболист рассматривает оба варианта.

В нынешнем сезоне Акунья провел 27 матчей за «Спортинг», в которых забил один мяч и сделал шесть голевых передач. В составе сборной Аргентины защитник провел 16 матчей.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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