«Бока Хуниорс» хочет перехватить у «Зенита» Акунью

Футбол 31 января 2019 14:01 Источник: A Bola Автор: Сметанникова Дарья

Защитник лиссабонского «Спортинга» Маркос Акунья может стать игроком «Бока Хуниорс».

Как сообщает A Bola, «Бока Хуниорс» намерена перехватить у «Зенита» аргентинского защитника. «Бока Хуниорс» предложила за Акунью 15 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за Акунью 16 млн евро, эта сумма может вырасти еще на 4 млн за счет бонусов. Аргентинцу был предложен четырехлетний контракт с зарплатой в размере 2,5 млн евро в год.

По словам агента Акуньи, футболист рассматривает оба варианта.

В нынешнем сезоне Акунья провел 27 матчей за «Спортинг», в которых забил один мяч и сделал шесть голевых передач. В составе сборной Аргентины защитник провел 16 матчей.