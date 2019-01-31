«Бока Хуниорc» хочет приобрести Ригони до закрытия трансферного окна - Советский спорт
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Футбол31 января 2019 18:51Автор: Сметанникова Дарья

«Бока Хуниорc» хочет приобрести Ригони до закрытия трансферного окна

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони в ближайшее время может стать игроком «Боки Хуниорс».

По информации Diario Panorama, «Бока Хуниорс» хочет приобрести 25-летнего аргентинца до закрытия зимнего трансферного окна.

Ранее руководство «Боки Хуниорс» пыталось купить защитника лиссабонского «Спортинга» Маркоса Акунью, но получило отказ. Теперь клуб намерен сконцентрироваться на покупке у «Зенита» Ригони.

Напомним, что Ригони перешел в «Зенит» из аргентинского «Индепендьенте» в августе 2017 года за 9 миллионов евро. Действующий контракт 25-летнего полузащитника с российской командой рассчитан до конца сезона-2020/21. Первую половину текущего сезона аргентинец провел на правах аренды в «Аталанте», сыграв за итальянский клуб 12 матчей и записав на свой счет три забитых мяча.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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