«Бока Хуниорc» хочет приобрести Ригони до закрытия трансферного окна

Футбол 31 января 2019 18:51 Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони в ближайшее время может стать игроком «Боки Хуниорс».

По информации Diario Panorama, «Бока Хуниорс» хочет приобрести 25-летнего аргентинца до закрытия зимнего трансферного окна.

Ранее руководство «Боки Хуниорс» пыталось купить защитника лиссабонского «Спортинга» Маркоса Акунью, но получило отказ. Теперь клуб намерен сконцентрироваться на покупке у «Зенита» Ригони.

Напомним, что Ригони перешел в «Зенит» из аргентинского «Индепендьенте» в августе 2017 года за 9 миллионов евро. Действующий контракт 25-летнего полузащитника с российской командой рассчитан до конца сезона-2020/21. Первую половину текущего сезона аргентинец провел на правах аренды в «Аталанте», сыграв за итальянский клуб 12 матчей и записав на свой счет три забитых мяча.