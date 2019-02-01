«Истанбул Башакшехир» объявил о переходе Кудряшова (фото, видео)

Футбол 01 февраля 2019 00:35

Защитник Федор Кудряшов стал игроком команды «Истанбул Башакшехир», сообщает пресс-служба турецкого клуба.

31-летний россиянин подписал контракт с лидером турецкого чемпионата, рассчитанный на 1,5 года.

Кудряшов ранее расторг контракт с «Рубином». В текущем сезоне в составе казанской команды Федор принял участие в десяти играх во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Также на его счету 26 игр за сборную России.