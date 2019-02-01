«Истанбул Башакшехир» объявил о переходе Кудряшова (фото, видео)

Защитник Федор Кудряшов стал игроком команды «Истанбул Башакшехир», сообщает пресс-служба турецкого клуба.
31-летний россиянин подписал контракт с лидером турецкого чемпионата, рассчитанный на 1,5 года.
Teşekkürler @cengizunder 😉 pic.twitter.com/bFOBpQKwn8— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 31 января 2019 г.
Кудряшов ранее расторг контракт с «Рубином». В текущем сезоне в составе казанской команды Федор принял участие в десяти играх во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Также на его счету 26 игр за сборную России.