Барриос прошел медосмотр и в ближайшее время станет игроком «Зенита» (фото) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол01 февраля 2019 01:32Источник: «Советский спорт»

Барриос прошел медосмотр и в ближайшее время станет игроком «Зенита» (фото)

Полузащитник «Боки Хуниорс» и сборной Колумбии Вильмар Барриос прошел медосмотр и в ближайшее время станет игроком «Зенита».

Спортивное агентство, представляющее интересы 25-летнего колумбийца в социальных сетях опубликовало фото и видео с медосмотра, который игрок прошел в одной из клиник Барселоны.

Барриос перешел в «Боку Хуниорс» летом 2016 года из «Депортес Толима» за 2,6 миллиона евро. На сегодняшний день его стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

В составе аргентинского клуба 25-летний полузащитник принял участие в 59 играх во всех турнирах, забил один мяч, отдал две результативные передачи и заработал 14 желтых карточек. Также на его счету 14 матчей за сборную Колумбии.

Таблица трансферов РПЛ здесь

#Футбол-Россия#рпл#фк зенит#барриос вильмар#Возможные трансферы#фк бока хуниорс#чемпионат аргентины по футболу
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта