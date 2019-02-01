Барриос прошел медосмотр и в ближайшее время станет игроком «Зенита» (фото)

Футбол 01 февраля 2019 01:32 Источник: «Советский спорт»

Полузащитник «Боки Хуниорс» и сборной Колумбии Вильмар Барриос прошел медосмотр и в ближайшее время станет игроком «Зенита».

Спортивное агентство, представляющее интересы 25-летнего колумбийца в социальных сетях опубликовало фото и видео с медосмотра, который игрок прошел в одной из клиник Барселоны.

A esta hora, Wilmer Barrios presenta exámenes médicos en España para convertirse en nuevo jugador del @fczenit_en, tras salir de @BocaJrsOficial. pic.twitter.com/NCumbI6nCF — Juan Bee. (@JDBeetar) 31 января 2019 г.

Барриос перешел в «Боку Хуниорс» летом 2016 года из «Депортес Толима» за 2,6 миллиона евро. На сегодняшний день его стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

В составе аргентинского клуба 25-летний полузащитник принял участие в 59 играх во всех турнирах, забил один мяч, отдал две результативные передачи и заработал 14 желтых карточек. Также на его счету 14 матчей за сборную Колумбии.