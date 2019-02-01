Батшуайи перешел на правах аренды в «Кристал Пэлас» - Советский спорт
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Футбол01 февраля 2019 08:05Источник: ФК «Кристал Пэлас»Автор: Липкин Антон

Батшуайи перешел на правах аренды в «Кристал Пэлас»

Бельгиец провел первую часть сезона в «Валенсии».

Форвард «Челси» Миши Батшуайи до конца сезона будет выступать на правах аренды за «Кристал Пэлас», сообщает официальный сайт клуба.

С августа 25-летний бельгиец играл также в аренде – в «Валенсии». В 23 матчах примеры, Кубка Испании и Лиги чемпионов он забил три гола.

В последний день трансферного окна в Европе «Кристал Пэлас» договорился с «Челси» о переходе нападающего.

Отметим, что за карьеру в премьер-лиге Батшуайи провел 32 матча, в которых забил семь голов и сделал две результативные передачи.

После 24 туров нынешнего чемпионата «Кристал Пэлас» набрал 23 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице. Дебют Батшуайи в новом клубе может состояться 2 февраля в лондонском дерби с «Фулхэмом».

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