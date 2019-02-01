Батшуайи перешел на правах аренды в «Кристал Пэлас»

Бельгиец провел первую часть сезона в «Валенсии».
Форвард «Челси» Миши Батшуайи до конца сезона будет выступать на правах аренды за «Кристал Пэлас», сообщает официальный сайт клуба.
🦇 Batsman Returns to London!— Crystal Palace F.C. (@CPFC) February 1, 2019
Welcome to the Palace, @mbatshuayi 👊 #CPFC 🦅
👉 https://t.co/GXoBd1Ujhn pic.twitter.com/eVQgrN8uD5
С августа 25-летний бельгиец играл также в аренде – в «Валенсии». В 23 матчах примеры, Кубка Испании и Лиги чемпионов он забил три гола.
В последний день трансферного окна в Европе «Кристал Пэлас» договорился с «Челси» о переходе нападающего.
Отметим, что за карьеру в премьер-лиге Батшуайи провел 32 матча, в которых забил семь голов и сделал две результативные передачи.
После 24 туров нынешнего чемпионата «Кристал Пэлас» набрал 23 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице. Дебют Батшуайи в новом клубе может состояться 2 февраля в лондонском дерби с «Фулхэмом».