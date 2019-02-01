Сантьяго Солари: Мне жаль людей, которые не замечали Бензема все это время - Советский спорт
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Футбол01 февраля 2019 08:20Источник: MarcaАвтор: Липкин Антон

Сантьяго Солари: Мне жаль людей, которые не замечали Бензема все это время

Француз сделал дубль в ворота «Жироны».

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари после ответного матча ¼ финала Кубка Испании с «Жироной» (3:1) высказался о форварде Кариме Бензема, который оформил дубль.

«Мне жаль людей, которые не замечали Бензема все это время, – приводит Marca слова Солари. – У тех, кто впервые увидел его на прошлой неделе, еще есть время, чтобы раскрыть его для себя.

«Реал» всегда остается «Реалом». Команда сохраняет боевой дух. Это команда воинов и победителей. Перед нами стоит вызов сохранять этот настрой».

Напомним, ранее 31-летний француз отличился в первом матче с «Жироной» (4:2), после чего сделал дубль в ворота «Эспаньола» (4:2) в примере.

В полуфинал Кубка Испании также вышли «Валенсия», «Бетис» и «Барселона».

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