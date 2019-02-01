«Эвертон» отказался продавать Гуйе в «ПСЖ» за 26,2 миллиона фунтов

Футбол 01 февраля 2019 09:42 Источник: Sky Sports Автор: Липкин Антон

Сенегалец остается в Англии.

«Эвертон» не стал продавать полузащитника Идриссу Гуйе в «Пари Сен-Жермен» за 26,2 миллиона фунтов, сообщает Sky Sports.

Изначально чемпионы Франции предлагали за 29-летнего сенегальца 21,5 миллиона фунтов, однако в последний день трансферного окна отправили в Ливерпуль улучшенное предложение, но и оно не устроило «ирисок». При этом самого игрока расстроила позиция клуба, так как он рассчитывал продолжить карьеру в Париже.

Гуйе выступает за «Эвертон» с 2016 года после перехода из «Астон Виллы». За два с половиной сезона он провел в команде 94 матча, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

Отметим, что в 2010-2015 годах Гуйе играл во Франции за «Лилль» и в 2011 году стал с «догами» победителем лиги 1.